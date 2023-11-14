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09:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске в Ленинском районе ограничили движение транспорта

Об этом проинформировали в Госавтоинспекции.

В Ленинском районе Новосибирска ограничили движение транспорта. Эта мера будет временной. О ней предупредили в городской Госавтоинспекции.

— С 13 по 27 ноября на шесть метров сужается проезжая часть ул. Котовского в районе дома № 21, — говорится в сообщении ГИБДД.

Ограничения ввели из-за работ на теплотрассе.

Водителей призвали быть внимательными, обращать внимание не знаки, информационные щиты. А также соблюдать ПДД.

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