09:10 (мск), источник: Комсомольская правда
В Новосибирске в Ленинском районе ограничили движение транспорта
Об этом проинформировали в Госавтоинспекции.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Ленинском районе Новосибирска ограничили движение транспорта. Эта мера будет временной. О ней предупредили в городской Госавтоинспекции.
— С 13 по 27 ноября на шесть метров сужается проезжая часть ул. Котовского в районе дома № 21, — говорится в сообщении ГИБДД.
Ограничения ввели из-за работ на теплотрассе.
Водителей призвали быть внимательными, обращать внимание не знаки, информационные щиты. А также соблюдать ПДД.