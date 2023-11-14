10:53 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Запредельные пробки наблюдаются в Хабаровске целый день
Транспорт движется с низкой скоростью по ряду причин.
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Сегодня Хабаровск практически целый день стоит в жесточайших пробках. Заторы даже выше, чем сутки назад, когда последствий снегопада на трассах было больше. В причинах разбиралось ИА «Хабаровский край сегодня».
— Дело не в ДТП, их-то как раз сегодня минимум, водители осторожничают. Есть две крупные коммунальные аварии, которые сильно затрудняют движение в центре города. Это — порыв водовода на улице Лермонтова и провал дороги на перекрестке Гамарника и Слободской, — рассказали в Госавтоинспекции города Хабаровска.
Также, как стало известно ИА «Хабаровский край сегодня», на коммунальные службы выписаны протоколы о нарушении нормативных сроков по очистке городских улиц от снега. Видимо это и заставило спецтехнику выйти на дороги более активно, зачастую, перекрывая одну из двух полос движения.
Свою лепту в городской коллапс внесли и путейцы, перекрыв сразу два железнодорожных переезда на проспекте 60 лет Октября в час пик. Причем заблокирован был не только проезд в сторону центра города, но и в южном направлении.
Напомним, ЧС на улице Лермонтова, по информации МУП «Водоканал», устранят к ночи 14 ноября, а сроки ликвидации провала на Гамарника датируются концом ноября.