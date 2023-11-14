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Палестино-израильский конфликт
14:50 (мск), источник: ИА Башинформ

В столице Башкирии расширят популярное городское пространство

В Уфе планируют расширить одну из популярных территорий в историческом центре города. Об этом стало известно на брифинге в мэрии столицы Башкирии.

Источник: Башинформ

Как пояснил начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства муниципалитета Рустем Хамитов, речь идет о пространстве «АРТ-квадрата». Обновление затронет половину квартала, ограниченного улицами Коммунистической, Мустая Карима, Карла Маркса и Чернышевского.

Ранее стало известно, что в районе бывшего здания ЦУМ в Уфе разобьют новый сквер и благоустроят четную сторону улицы Карла Маркса от Коммунистической до Свердлова. В частности. здесь заменят фонари, отремонтируют тротуары и высадят деревья.

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