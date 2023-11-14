14:50 (мск), источник: ИА Башинформ
В столице Башкирии расширят популярное городское пространство
В Уфе планируют расширить одну из популярных территорий в историческом центре города. Об этом стало известно на брифинге в мэрии столицы Башкирии.
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Как пояснил начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства муниципалитета Рустем Хамитов, речь идет о пространстве «АРТ-квадрата». Обновление затронет половину квартала, ограниченного улицами Коммунистической, Мустая Карима, Карла Маркса и Чернышевского.
Ранее стало известно, что в районе бывшего здания ЦУМ в Уфе разобьют новый сквер и благоустроят четную сторону улицы Карла Маркса от Коммунистической до Свердлова. В частности. здесь заменят фонари, отремонтируют тротуары и высадят деревья.