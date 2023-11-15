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03:24 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Снежный циклон с сильным ветром придет в Хабаровский край 17−18 ноября

Возможны гололед и снежный накат на дорогах.

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Источник: Аргументы и факты

Снежный циклон с сильным ветром придет в Хабаровский край 17—18 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В эти дни по прогнозам синоптиков непогода придет на большую территорию региона. Ожидается снег различной интенсивности и ветер до 17−22 метров в секунду. Возможны гололед и снежный накат на дорогах. Может быть затруднено движение всех видов транспорта.

В Хабаровске в эти дни ожидается снег временами сильный, ветер порывами до 15−20 метров в секунду.

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