03:24 (мск), источник: АиФ Хабаровск
Снежный циклон с сильным ветром придет в Хабаровский край 17−18 ноября
Возможны гололед и снежный накат на дорогах.
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Снежный циклон с сильным ветром придет в Хабаровский край
В эти дни по прогнозам синоптиков непогода придет на большую территорию региона. Ожидается снег различной интенсивности и ветер до 17−22 метров в секунду. Возможны гололед и снежный накат на дорогах. Может быть затруднено движение всех видов транспорта.
В Хабаровске в эти дни ожидается снег временами сильный, ветер порывами до 15−20 метров в секунду.