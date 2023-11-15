07:01 (мск), источник: PrimaMedia.ru
В Приморье объявили штормовое предупреждение
16 и 17 ноября дождь со снегом вновь накроют регион.
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В Приморье из-за активного циклона 16 и 17 ноября, который принесет в регион обильные осадки, объявлено штормовое предупреждение. Дождь вперемешку со снегом начнется уже ночью 16 ноября, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.
По информации синоптиков, количество осадков в регионе ожидается до 50 мм за 12 часов и менее.
Спасатели МЧС рекомендуют скорректировать свои планы на период действия предупреждения и воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов.