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Палестино-израильский конфликт
07:01 (мск), источник: PrimaMedia.ru

В Приморье объявили штормовое предупреждение

16 и 17 ноября дождь со снегом вновь накроют регион.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +5° 0 м/с 70% 768 мм рт. ст. +13°
Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье из-за активного циклона 16 и 17 ноября, который принесет в регион обильные осадки, объявлено штормовое предупреждение. Дождь вперемешку со снегом начнется уже ночью 16 ноября, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.

По информации синоптиков, количество осадков в регионе ожидается до 50 мм за 12 часов и менее.

Спасатели МЧС рекомендуют скорректировать свои планы на период действия предупреждения и воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов.

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