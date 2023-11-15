07:43 (мск), источник: АиФ Владивосток
В Приморье выросли цены на продовольствие
Собственное яйцо в Приморье есть, но цены не радуют.
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В Приморье выросли цены на продовольствие. Несмотря на официальные данные статистики, говорящие, что с начала года цены выросли менее чем на 7%, в реальности люди видят иное.
В сравнении
Статистика оперирует данными, в которых разница от недели к неделе исчисляется десятыми долями процента. Хотя сравнение второй недели ноября текущего года ко второй неделе ноября 2022 года в абсолютных цифрах показывает колоссальную разницу.
Свинина (кроме бескостного мяса) стоила 375,49 рублей за килограмм. Сегодня — 428,39.
Куры охлаждённые и мороженые стоили 234,24 рубля, сегодня — 295,31.
Яйцо куриное стоило 106,70 за десяток, сегодня — 145,51.
Картофель стоил 46,55, стоит — 63,08. Капуста подорожала с 43,38 до 65,36. Остальные овощи тоже стали дороже в среднем на 10 рублей, то есть, как и всё остальное, примерно на 20−25%.
Однако если хочется морковки категории «лакшери-суперэлит», то она без труда найдётся даже в пять раз дороже средней цены.
«Если искать по всем окрестностям и сравнивать, то можно найти и довольно дешёвые продукты. У производителей, в магазинах сетей, где купить можно и дешевле, бывают также товары по акции, — рассказала пенсионерка из Владивостока Вера Ковалёва. — Купить что-то можно даже вполовину дешевле, но всё это нужно искать».
У среднестатистического покупателя обычно нет времени на поиски, как нет и привычки запоминать цифры на ценниках. Просто берут.
Что происходит?
Винить в росте цен тайфуны, затопившие в августе поля и огороды, никак нельзя. Пострадал не весь край. И на рынке местное продовольствие не доминирует. Даже таможня называла цифры импорта из экзотических до недавнего времени стран в объёмах в десятки тысяч тонн.
Правительство Приморского края, кстати, гордится объёмами производства местного мяса и строит планы покорения китайского рынка собственной свининой. И курятиной, говорили, самообеспечились в полном объёме. Хотя на прилавках есть и амурская, и хабаровская, и даже белорусская курица. Дефицита, кажется, нет.
С курицей, между прочим, картина интересная: на одном прилавке лежат на подложках хребты со шкурками по 145 рублей, наборы для тушения по 160−200, бёдра по 310, окорочка по 340, крылья по 390, филе без кожи (грудки) по 550.
«Закупочные цены растут у производителей, и это прямо влияет на розничную цену товара, — объяснила зам. генерального директора “НИКОЛЬСК” Юлия Детенюк. — На наши цены также влияют такие факторы, как стоимость покупаемой упаковки, приправ, топлива и коммунальные расходы, в том числе отопление производства и торговых точек, тарифы на электроэнергию и прочие сопутствующие факторы».
Тарифы на электроэнергию, кстати, не менялись в течение года. А новые начнут действовать ещё через 1,5 месяца и на сегодняшние цены влиять не могут.
Кстати, все описанные представителями мясоперерабатывающего предприятия явления на свинину, продаваемую на рынке, вообще не влияют. Есть места, где парную тушу с фермы рубят прямо на глазах покупателей. Не пакуют в вакуум, не варят и не коптят, не присыпают паприкой. Выбирай любой кусок. Шея, плечо или окорок для шашлыка ещё летом стоили 320−400 рублей. Сегодня от 450. И до 1200 — за вырезку.
«Птицефабрика “Уссурийская” обращалась в Минсельхоз Приморского края с проблемными вопросами: из-за стихии погибла большая часть посевов ранних зерновых — основного корма для яйценосной птицы. Подорожали запчасти для оборудования. А систематическая нехватка рабочей силы на предприятии потребует увеличения заработной платы, — прокомментировал министр сельского хозяйства края Андрей Бронц. — Ведомство прорабатывает вопрос с Минсельхозом РФ о завозе недостающих кормов по льготному тарифу из Сибири, подготовлены предложения по увеличению объёмов государственной поддержки птицеводства».
«У многих тут на рынке скоропорта на прилавках на 240−300 тысяч по 35 наименованиям. Разбираться по всей номенклатуре, расписывая дебет с кредитом по каждому? Проще разом поднять цены на 50 рублей на всё. И завтра это повторит весь рынок, чтобы не отставать в прибылях, — объяснил психологический феномен владелец двух мясных прилавков Ашот Вартанов. — Хотя в закупе мясо, правда, дорожает из-за проблем с кормами после тайфунов».
Торговец объяснил, что рассчитать точно, какие позиции будут популярны в среду, а какие в пятницу, почти невозможно потому, что некому. А нанять специалиста маркетолога он позволить себе не может. Часть товара в конце каждого дня приходится списывать, а убытки компенсировать общей наценкой.