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08:26 (мск), источник: Ura.ru

ГИБДД перекрыла участок трассы «Екатеринбург—Тюмень» из-за снегопада

Госавтоинспекция перекрыла участок трассы «Екатеринбург — Тюмень» из-за утреннего снегопада. Движение ограничено с 1 по 17 километр автодороги (в обход поселка Белоярский — прим. URA.RU).

«Введены временные ограничения движения для всех видов транспорта на федеральной автодороге “Екатеринбург-Тюмень” в обход поселка Белоярский с 1 по 17 км в связи со сложными дорожными и погодными условиями. На данном участке наблюдается наличие рыхлого снега. Ограничения будут сняты после улучшения погодных условий», — говорится в сообщении официального telegram-канала регионального ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в среду, 15 ноября, в Свердловской области наиболее обильные осадки придутся на юг и восток области. К середине дня в части региона ожидается слой в 15−17 миллиметров осадков. Максимальная эффективность осадков ожидается в 7−8 часов утра, а вот ближе к полудню снег сменится дождем.

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