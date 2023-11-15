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12:12 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Очереди из фур образовались на границе Беларуси со странами ЕС

МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Более 1250 грузовиков ожидают выезда из Беларуси в страны Европейского союза, свидетельствуют оперативные данные на сайте белорусского погранкомитета.

Источник: Sputnik.by

По данным на 8:00, наибольшее скопление машин, как и прежде, фиксируется на белорусско-литовской границе. По информации ГПК, в пункте пропуска «Котловка» образовалась очередь из 200 фур, в «Каменном Логе» — свыше 360, в «Беняконях» — 315, в ПП «Привалка» в настоящее время находятся 170 фур.

Очередь из грузовых автомобилей образовалась и на границе Беларуси с Латвией, где через пункт пропуска «Григоровщина» 105 фур пытаются въехать на территорию ЕС из Беларуси.

Небольшая очередь из 100 фур образовалась на белорусско-польской границе. Они находятся в единственном работающем на пропуск грузовиков ПП «Козловичи».

Ситуация с легковыми машинами

Что касается легковых автомобилей, то очередей почти нет.

Лишь в пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе сейчас в очереди 40 легковушек.

Еще 20 машин в настоящее время находятся в пункте пропуска «Привалка» на границе Беларуси с Литвой.

Закрытие пунктов пропуска

Латвия в сентябре приостановила работу контрольно-пропускного пункта «Силене» (с белорусской стороны «Урбаны»). Причиной названо обеспечение неприкосновенности границы и предотвращение нелегальной миграции.

Пересечение границы с Латвией теперь возможно только через единственный функционирующий латвийский погранпереход «Патерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина»).

Ранее прекратили работу два пункта пропуска на белорусско-литовской границе «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы»). Данное решение было принято литовским правительством.

Таким образом, теперь на белорусско-литовской границе для проезда легкового и грузового транспорта действуют только четыре погранперехода: «Лаворишкес» («Котловка»), «Мядининкай» («Каменный Лог»), «Шальчининкай» («Бенякони»), «Райгардас» («Привалка»).

В феврале этого года польские власти также в одностороннем порядке закрыли пункт пропуска «Бобровники». В результате на белорусско-польской границе остался лишь один ПП для грузового транспорта («Кукурыки» — «Козловичи») и один для легкового («Тересполь» — «Брест»).

Кроме того, Польша запретила перемещаться через пункт пропуска «Кукурыки» грузовикам, которые не зарегистрированы в странах Евросоюза.

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