Главное
Главные новости 15 ноября
10:03 (мск), источник: АиФ Кузбасc

За 9 месяцев в Кузбассе умерло в два раза меньше детей, чем в прошлом году

На тысячу родившихся детей в регионе приходится 3,7 умерших.

Как сообщает А42 со ссылкой на Росстат, за 9 месяцев текущего года в Кузбассе умерло 54 ребёнка до года, что меньше в два раза аналогического периода прошлого года. На тысячу родившихся приходится 3,7 умерших.

По младенческой смертности Кемеровская область занимает четвёртое место из десяти в Сибири. Больше всего детей умирает в Красноярском крае (99 за 9 меясцев), Иркутской области (86), Новосибирской (80) и Омской области (54).

Мы писали, что Кузбасс снова оказался лидером с самой высокой убылью населения в Сибири и вошёл в топ-10 регионов страны по тому же показателю, заняв седьмое место. Для решения проблемы в регионе делают бесплатное ЭКО — так ежегодно рождается около 400 детей.

 «Немцы мне руки не подали». Бобслеистка Сергеева – о допинге и успехе
Ищите женщину? В Красноярском крае муж убил жену из-за ее вспышек ревности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта