10:03 (мск), источник: АиФ Кузбасc
За 9 месяцев в Кузбассе умерло в два раза меньше детей, чем в прошлом году
На тысячу родившихся детей в регионе приходится 3,7 умерших.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как сообщает А42 со ссылкой на Росстат, за 9 месяцев текущего года в Кузбассе умерло 54 ребёнка до года, что меньше в два раза аналогического периода прошлого года. На тысячу родившихся приходится 3,7 умерших.
По младенческой смертности Кемеровская область занимает четвёртое место из десяти в Сибири. Больше всего детей умирает в Красноярском крае (99 за 9 меясцев), Иркутской области (86), Новосибирской (80) и Омской области (54).
Мы писали, что Кузбасс снова оказался лидером с самой высокой убылью населения в Сибири и вошёл в топ-10 регионов страны по тому же показателю, заняв седьмое место. Для решения проблемы в регионе делают бесплатное ЭКО — так ежегодно рождается около 400 детей.