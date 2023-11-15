10:40 (мск), источник: Наш Красноярский край
Из Красноярска в Пекин можно улететь с 19 декабря
Стоимость билета в одну сторону составляет около 20 тысяч рублей.
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«Аэрофлот» открыл продажи авиабилетов на рейсы из Красноярска в Пекин. Первый рейс отправится в столицу Китая 19 декабря. В дальнейшем рейсы будут выполняться трижды в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Оператором направления выступает авиакомпания «Россия». На маршруте будет работать Boeing 737−800. Стоимость билета в одну сторону без багажа с ручной кладью до 10 кг составляет 19 562 рубля. Время в полете составляет 3 часа 50 минут.
Напомним, с 24 декабря из Красноярска можно будет улететь в китайский Харбин.