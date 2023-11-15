10:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 15 ноября
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Армия Израиля начала штурм крупнейшей больницы Газы
Тель-Авив и Вашингтон считают, что там находится командный пункт и склад оружия ХАМАСа, боевики отвергают эти обвинения.
Трампу разрешили участвовать в выборах президента США
Инстанция отвергла аргументы, утверждающие, что роль политика в штурме Капитолия, который произошёл в 2021 году, ограничивает его право вновь избираться на пост президента Соединённых Штатов.
Дания может начать блокировать танкеры с российской нефтью
Речь идет о танкерах, следующих транзитом через датские проливы без западной страховки.
В школах РФ может появиться обязательный предмет семьеведение
Предмет будут давать по единому учебнику, который подготовят к следующему году.
МОК рекомендует национальным комитетам игнорировать Игры дружбы
Участие в Играх дружбы нарушает рекомендации по санкциям в отношении российского спорта.