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11:45 (мск), источник: Время

Подъем заболеваемости COVID-19 отмечается в Нижегородской области

Тяжелых случаев почти нет.

Источник: Время

Подъем заболеваемости COVID-19 наблюдается в Нижегородской области, рассказала заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова в ходе пресс-конференции 15 ноября.

По ее словам, случаи ковида регистрировались в регионе и летом, но показатели были минимальны.

«Сейчас есть сезонный подъем. В регионе циркулирует штамм “Омикрон”, который был и весной. Тяжелых форм практически нет», — поделились Садыкова.

Ранее мы сообщали, что на данный момент три человека болеют корью в Нижегородской области.

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