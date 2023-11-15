11:45 (мск), источник: Время
Подъем заболеваемости COVID-19 отмечается в Нижегородской области
Тяжелых случаев почти нет.
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Подъем заболеваемости COVID-19 наблюдается в Нижегородской области, рассказала заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова в ходе пресс-конференции 15 ноября.
По ее словам, случаи ковида регистрировались в регионе и летом, но показатели были минимальны.
«Сейчас есть сезонный подъем. В регионе циркулирует штамм “Омикрон”, который был и весной. Тяжелых форм практически нет», — поделились Садыкова.
Ранее мы сообщали, что на данный момент три человека болеют корью в Нижегородской области.