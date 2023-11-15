Глава Минздрава: причина отравления детей — передозировка «Антиструмином»

Глава Минздрава в своем отчете о работе, проделанной за три квартала 2023 года, отдельно остановился на ситуации с массовым отравлением детей после приема препарата «Антиструмин».
«Произошла передозировка» — заявил министр.
Назвав причиной отравления прием высокой дозы препарата детьми в школах и детсадах, Иноятов отметил: «Я как министр лично беру на себя ответственность, чтобы не допускать подобных случаев в будущем. Мы внедряем системный подход, потому что накопилось слишком много недостатков и проблем».
По словам министра здравоохранения, Минздрав на 100 процентов признает эту ошибку, а все ответственные лица, причастные к ситуации, ответят перед законом.
Напомним, что 20 сентября в школах и детсадах страны началась бесплатная раздача препаратов йода.
После того, как произошли случаи массовых отравлений детей в ряде регионов страны, Узфармконтроль начал проверку деятельности фармацевтического предприятия «Само», производившего препарат, а Минздрав запретил его раздачу воспитанникам детских садов и школьникам.