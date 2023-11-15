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13:45 (мск), источник: РИА Новости

Пенсионерку, брошенную в Мексике, поселят в пансионате под Воронежем

Воронежские власти помогут пенсионерке, которую в Мексике бросили родственники.

ВОРОНЕЖ, 15 ноя — РИА Новости. Власти Воронежской области окажут помощь 73-летней женщине, которую перебравшиеся в США родственники бросили в Мексике, пенсионерку разместят в одном из пансионатов региона, сообщил в среду РИА Новости представитель областного правительства.

Ранее сообщалось, что сотрудники российского консульства в Мехико при помощи соотечественников направили в Москву 73-летнюю Валентину Котову, которую перебравшиеся в США члены семьи оставили в Мексике, и призвали помочь в России пожилой и нуждающейся в уходе женщине.

Как ранее рассказал РИА Новости консул Александр Иващенко, Валентина Котова вместе с сыном и его женой, которые собирались нелегально пересечь границу и попасть в США, продала свое имущество и прибыла в Мексику в 2022 году. Попытку пересечь границу пресекла миграционная служба, после чего семья осталась в Мексике. Сын Котовой с супругой-украинкой позднее уехал в США по программе для украинских беженцев, а пожилую женщину оставили без денег с вещами у дверей российского консульства. Женщина, как отметил консул, находится в плохом самочувствии «на уколах» — не ходит из-за болей в спине и передвигается в коляске, а также испытывает проблемы с высоким давлением. При этом в России ее никто не ждет, и у нее больше нет жилья, а сын в разговоре с дипломатами отказался участвовать в решении проблем пожилой женщины.

Пенсионерка, как рассказал консул, рассчитывает добраться до Воронежа и снять там комнату, однако опасения внушает её состояние здоровья и отсутствие документов для получения в Москве медицинской помощи.

«Об этой женщине известно, специалисты министерства соцзащиты (региона) занимаются. Подключился наш МИД. Сейчас ищут ее контакты, чтобы связаться и помочь с транспортировкой из Москвы в Воронеж. После чего её поселят в один из пансионатов Воронежской области», — сообщил собеседник агентства.

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