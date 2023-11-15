Главное
Палестино-израильский конфликт
14:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Жителей Кубани предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках

На Кубани возможен подъем уровня воды в реках из-за дождей.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани продолжают идти сильные дожди. Жителей региона предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках из-за осадков.

«С 15 ноября и до конца суток 17 ноября в связи с прошедшими и ожидаемыми сильными осадками на реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории Краснодарского края, на юго-западных притоках реки Кубань, на реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В зоне риска, в частности, находятся Апшеронский, Курганинский, Лабинский, Мостовский, Абинский, Северский, Туапсинский районы, Горячий Ключ и Геленджик.

В случае возникновения ЧС жителей просят обращаться в экстренные службы по номерам 112, 01, 101.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 15 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
С 1 января пенсии вырастут на 7,5%: какой будет прибавка
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта