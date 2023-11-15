14:44 (мск), источник: Комсомольская правда
Жителей Кубани предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках
На Кубани возможен подъем уровня воды в реках из-за дождей.
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На Кубани продолжают идти сильные дожди. Жителей региона предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках из-за осадков.
«С 15 ноября и до конца суток 17 ноября в связи с прошедшими и ожидаемыми сильными осадками на реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории Краснодарского края, на юго-западных притоках реки Кубань, на реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
В зоне риска, в частности, находятся Апшеронский, Курганинский, Лабинский, Мостовский, Абинский, Северский, Туапсинский районы, Горячий Ключ и Геленджик.
В случае возникновения ЧС жителей просят обращаться в экстренные службы по номерам 112, 01, 101.