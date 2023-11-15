17:32 (мск), источник: Комсомольская правда
Под Волгоградом нашли часть метеорита, выпавшего в 1922 году
Ученый МГУ нашел в Волгоградской области фрагмент метеорита Царев.
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В Волгоградской области обнаружили фрагмент метеорита Царев. Находку сделал научный сотрудник сектора геодинамики музея землеведения Московского государственного университета Михаил Винник. Ученый принял участие в поисковой экспедиции.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе МГУ, был обнаружен фрагмент метеорита Царев из малоизученной хвостовой части эллипса рассеяния метеоритного дождя. Образец был отправлен на исследования. Они помогут воссоздать более полную картину падения и разрушения космического тела. Масса найденного фрагмента составила 80 грамм.
— История метеорита Царев началась 6 декабря 1922 года, когда огромный метеоритный дождь выпал недалеко от села Царев Ленинского района Волгоградской области. Слух об этом событии разошелся по всей России, — отметили в МГУ.
Долгое время поисковые операции никаких результатов не давали, следы метеорита не находились. Траектория и расстояние до болида были неверными, поэтому специалисты искали космическое тело не в том месте.
Нашли метеорит только в 1968 году, и то случайно — при распашке полей совхоза Ленинский. В Волгоградской области стали проводиться экспедиции, во время которых на площади около 15 квадратных километров было обнаружено 82 образца общим весом 1,6 тонны.
Уточняется, что метеорит Царев самый большой по массе, найденный в России в XX веке, и третий в мире.