17:49 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Стало известно, сколько продлятся дожди и смерчи в Сочи
В Сочи объявлено штормовое предупреждение на период с 15 по 17 ноября 2023 года из-за комплекса неблагоприятных метеоявлений.
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Гражданам рекомендуется быть особенно бдительными, так как ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом, а также шквалистое усиление ветра до 20−22 м/с.
Особую опасность представляет риск схода селевых потоков малого объема на территории города. На участке Магри-Веселое также прогнозируется формирование смерчей над морем. В предгорной и горной зоне Сочи ожидается очень сильный дождь, что может привести к подъемам уровней воды в реках, местами с превышением опасных отметок.
В связи с этим, ГУ МЧС по Краснодарскому краю предоставило рекомендации для действий в случае внезапного затопления: необходимо собрать важные документы и предметы первой необходимости, оказать помощь уязвимым категориям граждан, отключить электро— и газоснабжение перед покиданием дома, и по возможности немедленно покинуть зону затопления.
Кроме того, Краснодарский ЦГМС сообщает о возможных подъемах уровней воды на реках бассейна р. Кубань и на Черноморском побережье, включая ряд муниципальных образований. Жителям региона следует внимательно следить за обновлениями и придерживаться мер безопасности.