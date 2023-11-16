Хабаровский край продемонстрировал свои возможности и достижения всей стране

В их числе — продукция авиастроительной отрасли. Именно на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре выпускают истребители Су-35С и Су-57.
— Как говорит президент России Владимир Путин: «Сегодня развитие боевой авиации — важнейшее направление военной политики, модернизации Вооруженных Сил страны». И Хабаровский край здесь в авангарде. Собираем те самые истребители 5-го поколения Су-57, — подчеркнул губернатор.
В числе наиболее серьезных достижений руководитель региона назвал успешную защиту мастер-планов сразу двух городов — Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Стратегически важные документы были представлены президенту в начале сентября. Глава государства особо отметил, что краевая столица является в том числе одним из крупнейших образовательных центров на востоке России и поэтому очень важно провести интеграцию местных вузов и создать общее образовательное пространство на основе современного межвузовского кампуса — одного из наиболее важных пунктов мастер-плана Хабаровска.
— Проект межвузовского кампуса наш президент поддержал лично. Весной приступим к строительству на участке более 40 гектаров. К 2030 году в нем будут учиться 30 тысяч студентов!
Михаил Дегтяревгубернатор Хабаровского края
Вторую неделю на ВДНХ работает беспрецедентная по масштабу выставка, на которой каждый субъект Федерации знакомит посетителей со своей историей и традициями, презентует преимущества собственной экономики и природы, демонстрирует возможности сотрудничества в различных сферах.
Единую экспозицию «Мы — Дальний Восток» создали одиннадцать регионов ДФО, минвостокразвития России и КРДВ. Важной ее частью является павильон Хабаровского края под названием «Родина китов и самолетов». Высота стенда — семь метров. На огромном изогнутом экране торжественно проплывают киты и сменяют друг друга невероятные по красоте ландшафты. Голографические вентиляторы проецируют 3D-модели современных самолетов Су-57 и SuperJet-100. А встречает гостей собранная из капель воды пятиметровая арт-скульптура человека, символизирующая могучий Амур. Эскиз для нее сделал известный дизайнер Григорий Горковенко.
Павильон знакомит с ключевыми достижениями края в промышленности, формировании транспортно-логистического комплекса, добыче и переработке полезных ископаемых, туризме, культуре и социальной сфере.
— Мы постарались показать самобытность нашего региона: это отражено и в названии павильона — «Родина китов и самолетов», и в его наполнении. У нас органично сочетаются передовые технологии и первозданная природа. Мы осваиваем новые форматы, один из которых — большая анимация, — рассказала первый зампред правительства Хабаровского края Мария Авилова.
В день открытия выставки-форума «Россия» на хабаровском стенде презентовали полнометражный мультипликационный фильм «Невельской» — об истории великого русского исследователя Дальнего Востока. Его создали в получившей известность далеко за пределами региона анимационной студии «Мечталет». Директор студии Илья Кузнецов и режиссер Глеб Павленко рассказали о своем проекте. Авторы ленты продемонстрировали гостям обновленную концепцию картины, поделились тонкостями производства анимации, а также сообщили об изменениях, которые претерпели образы героев будущего фильма.
Кстати, в павильоне Хабаровского края действует зона мастер-класса «Мечталета». А 14 ноября все желающие смогли потренироваться в создании мультфильмов, отрисовать сцены и увидеть их в действии на экранах. Кроме того, в День Хабаровского края честь креативной индустрии региона защищали производители одежды.
— У нас не только выпускают знаменитые самолеты и корабли, но и активно развивают другие отрасли, например легкую промышленность. Три местных предприятия представили свои изделия на специальных площадках. Участие в таком мероприятии — отличная возможность для региональных брендов заявить о себе в масштабах всей страны, — отметил Евгений Романов, министр промышленности и торговли края.
Наряды от хабаровских дизайнеров и мастеров пошива выставлены на манекенах в зоне «Универмаг» выставки-форума.
— Экспертный совет выбрал два наших платья из новой коллекции. Одно из них называется «Хроники Марса» и, по нашему мнению, символизирует яркость, динамичность и огонь, который таится в женщинах. Оно алого цвета, как часть российского флага. Поэтому, уверены, будет очень гармонично смотреться в экспозиции, — заявила представитель бренда «Паулайн» Ирина Панасюк.
Образцы одежды, изготовленной в крае, будут экспонироваться до 4 января следующего года.
Продукцию хабаровчан смогли по достоинству оценить и посетители фестиваля «Дни регионов Дальнего Востока», который органично дополнил события международной выставки-форума «Россия». С 4 по 11 ноября на Новом Арбате в Москве проходила серия мастер-классов по народным ремеслам, продавались дальневосточные деликатесы и сувениры.
— Хабаровский край представил узнаваемые товары местных производителей — мед, крем-мед, арахисовую пасту, джемы «Густо», сушеные фрукты, шоколад «Амурский бульвар», кофе ферментированный с дальневосточными ягодами и, конечно же, рыбную продукцию, среди которой рыба слабосоленая и холодного копчения, пресервы, красная икра, — перечислила начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности краевого минсельхоза Светлана Абдалова.
Еще одну возможность москвичам и гостям столицы поближе узнать Дальний Восток дает «Дальневосточный экспресс». В «Дни регионов Дальнего Востока» специальный брендированный поезд в шестой раз вышел в рейс и будет курсировать в течение полугода.
На вагоне Хабаровского края изображены главные бренды региона: киты, обитающие у Шантарских островов, и авиационные суда, которые производят на заводах Комсомольска-на-Амуре. Вдохновением для внутреннего оформления послужили тайга и горы, заповедники, редкие растения и животные, а также исторические памятники. Пассажиры хабаровского вагона узнают об Амуре и краевой столице, лотосе Комарова и дарах дальневосточной тайги, о петроглифах Сикачи-Аляна и озере Медвежьем, об амурском тигре. А отсканировав QR-код, смогут посмотреть ролики о регионе.
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