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07:31 (мск), источник: AmurMedia.ru

Банковские комиссии при оплате услуг ЖКХ в России отменят

Соответствующее поручение дал президент России.

Источник: AmurMedia

Государственная Дума в декабре рассмотрит законопроект об отмене банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ. Соответствующее поручение дал президент России, напомнил председатель Госдумы Вячеслва Володин. Законопроект принят в первом чтении, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Госдумы РФ.

«Вы знаете, что президент дал поручение Государственной Думе, Правительству рассмотреть вопрос об отмене комиссии при оплате услуг жилищно-коммунальных, за жилищно-коммунальное хозяйство. Мы с вами приняли в первом чтении законопроект, затем вели диалог с Правительством, с банковским сообществом», — сказал Вячеслав Володин на пленарном заседании.

«Сегодня могу сказать, что мы с Правительством провели окончательные консультации. Есть предложение рассмотреть данный законопроект в приоритетном порядке в течение декабря, с тем, чтобы он был принят, и уже со следующего года комиссия, как и поручал нам Владимир Владимирович Путин, была отменена при плате за коммунальные услуги для граждан, с которых сегодня берут банки, особенно если это касается оплаты через почту, через расчетные центры, но при этом граждане не оплачивают эту услугу, если они используют электронные сервисы банков», — подчеркнул председатель ГД.

По словам Вячеслава Володина, этот вопрос обсуждался с представителями банковского сообщества: из‑за этого решения они понесут потери, «но учитывая, что банки финансовый год заканчивают с хорошей доходностью, с прибылью, то мы считаем правильным этот вопрос вынести на обсуждение».

«Как раз об этом говорили с Антоном Германовичем [Силуановым]. Он поддержал решение от имени Правительства, учитывая, что мы диалог с Минфином в этой части ведем», — добавил он.

«Это еще один итог большой работы, которая проводилась до сегодняшнего заседания. Думаю, что это для всех нас важно, потому что это законодательная инициатива депутатов Государственной Думы, а поручение о решении этого вопроса нам дал президент страны», — подчеркнул председатель ГД.

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