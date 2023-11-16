Главное
Палестино-израильский конфликт
10:07 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородцам рассказали, сколько получают медики в регионе

Зарплата зависит от квалификации специалиста: выше она — выше и зарплата.

Нижегородцам рассказали, сколько получают медики в регионе. О врачебных зарплатах пишет NN.RU со ссылкой на минздрав области.

По данным источника, зарплата зависит от квалификации специалиста: выше она — выше и зарплата. Например, специалист с высшим образованием может получать на 40 тысяч больше, чем специалист со средним.

Самая высокая зарплата оказалась у хирургов и терапевтов: в среднем 72 и 64,9 тысячи рублей. После идут неврологи и урологи. Их доходы составляют около 60 тысяч рублей. Примерно 50 тысяч получают ЛОР-врачи, кардиологи и инфекционисты.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Озонотерапия, ЛФК и массаж. Врач – о реабилитации после COVID-19
Фото под юбкой. Почему мужчины прибегают к этому и защищены ли женщины
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
медицина