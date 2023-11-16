10:07 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
Нижегородцам рассказали, сколько получают медики в регионе
Зарплата зависит от квалификации специалиста: выше она — выше и зарплата.
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Нижегородцам рассказали, сколько получают медики в регионе. О врачебных зарплатах пишет NN.RU со ссылкой на минздрав области.
По данным источника, зарплата зависит от квалификации специалиста: выше она — выше и зарплата. Например, специалист с высшим образованием может получать на 40 тысяч больше, чем специалист со средним.
Самая высокая зарплата оказалась у хирургов и терапевтов: в среднем 72 и 64,9 тысячи рублей. После идут неврологи и урологи. Их доходы составляют около 60 тысяч рублей. Примерно 50 тысяч получают ЛОР-врачи, кардиологи и инфекционисты.