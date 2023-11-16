11:08 (мск), источник: AmurMedia.ru
В Хабаровском крае скоро запретят кормить бродячих собак
Эти и другие нововведения в обращении с животными — в разговоре с экспертами.
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ИА Amurmedia провело онлайн-встречу с экспертами, на которой обсудили главные причины разработки закона, регулирующего содержание и, в частности, выгул животных, а также механизм его работы.
Законопроект, который призван возложить новые обязательства на хозяев домашних животных, в большей степени собак, уже прошел первое чтение в Законодательной думе края. Необходимость его принятия на встрече с ИА AmurMedia обсудили эксперты: Екатерина Воробцова, начальник отдела правового обеспечения управления ветеринарии правительства края, Алексей Давыдов, ведущий эксперт производственного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации Хабаровска и Наталья Юрьевна Коваленко, депутат Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва.
Выяснилось, что жители региона давно жалуются на нарушения в содержании животных: люди устали ходить по грязным дворам и остерегаться агрессивных собак, гуляющих без хозяина Также граждане переживают из-за обилия стай на детских площадках и придворовых территориях. Общественное негодование делало создание закона лишь вопросом времени.
Необходимость нововведения представитель управления ветеринарии объяснила большим количеством жалоб. Кроме того, спикер уточнила, что, с принятием закона, выгуливать потенциально опасные породы будет запрещено для детей, не достигших 14 лет, недееспособных лиц и лиц, находящихся в алкогольном опьянении.
Екатерина Сергеевна предупредила и об ожидающей административной ответственности: помимо предупреждения, нарушителя ждет штраф в размере от 1000 до 3000 рублей за единоразовое нарушение и 3000−5000 в случае повторения. Если собака всё же укусит прохожего, то хозяину придется заплатить до 5000 рублей.
О грядущих ограничениях высказалась и Наталья Коваленко. Напомним, что Наталья Юрьевна не только краевой парламентарий, но и известная зоозащитница. И как зоозащитник она очень рада появлению такого закона: слишком часто бывает так, что недовольные «кучками» возле дома жильцы решают взять дело в свои руки и раскидывают отраву во дворе. В итоге в мучениях умирают неповинные животные, хотя хозяину всего-то надо было носить с собой полиэтиленовый пакетик.
Спикер отметила, что нововведения вроде ошейников и уборки продуктов жизнедеятельности будут относиться только к домашним животным. Что касается дворняг, то с принятием законопроекта, придет запрет на их прикармливание в зонах детских площадок и на придворовой территории.
Кроме того, депутат отметила, что основной действующей силой для нерадивых хозяев будут являться не штрафы, а именно предписания и общественное осуждение.
— У нас есть проблема в частном секторе, жители этого сектора не считают, что животные не должны ходить по улице. Каждый третий выпускает свое животное на улицу и не стыдится этого. Мы стараемся в мессенджерах стыдить людей, выпускающих животных на улицу, что они подвергают опасности людей, — так описала проблему Наталья Юрьевна.
Без полиции, без представителей УМВД будет проблематично составлять протоколы, потому что какие полномочия у работников администрации города подходить и составлять протокол на гражданина? — риторически вопросил спикер.
Алексей Давыдов согласился с тем, что общественное порицание может послужить серьезной движущей силой. Потому что по большей части закон призван сформировать культурное поведение у человека — с собаки-то какой спрос… Отметим, что уже сейчас все больше собачников убирают за своими питомцами. К тому же, в законопроекте есть важный момент: отходы жизнедеятельности домашних любимцем отнесены к группе твердых бытовых отходов, а значит, их можно совершенно спокойно выбрасывать в обычные контейнеры и урны.
Все три участника сошлись во мнении, что сфера содержания домашних животных нуждается в регулировании, которое принесет пользу и гражданам, и их питомцам.
Специально для ИА AmurMedia по этой теме свой комментарий дал Игорь Карлов, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. Он объяснил, что опасность фекальных загрязнений является более чем реальной.
— Экскременты животных попадают в окружающую среду и вместе с водой инвазируют почву. Ну и кроме того, даже просто инфекции, которые могут там быть: и сальмонеллез, и стафилококк, и кишечная палочка. Все патогены уходят в почву, а мелкие высохшие частицы легко распространяются под действием ветра. В первую очередь пострадать могут домашние животные, не исключена и опасность для людей, — уточнила Игорь Карлов.
Законопроект уже поддержан комитетом Законодательной думы Хабаровского края, впереди — второе и третье чтения. Кстати, в конце встречи Наталья Коваленко отметила, что при внесении поправок при последующих чтениях она учтет и мнения, прозвучавшие в ходе нашей онлайн-встречи.