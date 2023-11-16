16:46 (мск), источник: Комсомольская правда
Жители Самарской области могут отправить первые письма Деду Морозу
Почтовые отделения региона начали принимать письма и открытки.
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В Самарской области местные жители уже могут начинать готовиться к Новому году. Почтовые отделения стали принимать письма и открытки для Деда Мороза.
По информации пресс-службы Почты России, жители региона могут оставить в почтовом ящике любого отделения письма для Деда Мороза. Традиционная акция стартует в преддверии дня рождения главного сказочного волшебника — 18 ноября 2023 года. Сотрудники почты помогут правильно оформить письмо, заполнить адресные строки и наклеить марку. На самые интересные письма Дед Мороз ответит лично. Для этого нужно указать свой полный обратный адрес с индексом.
Чтобы послание попало к волшебнику, жителям нужно указать правильный адрес: 162390, Россия, Вологодская область, г. Великий Устюг, Деду Морозу. Специалисты отмечают, что только в 2023 году на почту поступило более 233 000 писем для Деда Мороза.