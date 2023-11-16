16 ноября, источник: АиФ Крым
В Севастополе изменили порядок работы водителей во время воздушной тревоги
Он касается водителей общественного транспорта.
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В Севастополе подкорректировали алгоритм действий водителей общественного транспорта во время воздушной тревоги. Об этом рассказал региональным СМИ и.о. заместителя губернатора города Павел Иено.
Первоначальный алгоритм был разработан по рекомендациям МЧС России, но позже его пришлось доработать и подкорректировать. Обновлённый порядок действий водителей общественного транспорта, которых сирены воздушной тревоги застали в пути, разработали за две недели.
По новому регламенту, если общественный транспорт находится в центральной части города, то он должен проехать из центра до ближайшей остановки, где расположено убежище, и высадить пассажиров. Затем водитель должен объявить пассажирам, где находится укрытие, или показать в какую именно сторону нужно идти. При этом особое внимание водители должны уделить детям, которые едут без родителей.
«Кроме того, во время воздушной тревоги водители транспортных средств должны избегать остановки вблизи потенциально опасных зон, которыми являются воинские части, промышленные объекты, автозаправочные станции и другое», — пояснили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Что касается сельских зон и зон малоэтажной застройки, то здесь движение общественного транспорта не прекращается для того, чтобы пассажиры могли укрыться в своих домах.
Чтобы не возникало никаких разногласий между пассажирами и водителями, перевозчики разместят в каждом транспортном средстве информацию о том, какие пять основных правил существуют для водителей общественного транспорта для перевозки пассажиров во время воздушной тревоги с указанием номера диспетчера.
Ранее сообщалось о том, что водителей общественного транспорта Севастополя обяжут дожидаться пассажиров из убежищ после отмены воздушной тревоги.