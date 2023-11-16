Число работающих пенсионеров с 2015 года сократилось почти в два раза

Согласно таблице, по состоянию на 1 января 2016 год в Соцфонде (до конца 2022 года — Пенсионном фонде России) значились 15,259 млн работающих пенсионеров, в 2017 году — уже 9,883 млн человек, годом позже — 9,669 млн человек, затем, в 2019 году, — 9,667 млн человек, 2020 год — 9,315 млн человек, 2021 год — 8,891 млн человек. На 1 января 2022 года их число составило 8,513 млн, а на 1 января 2023 года — 7,912 млн.
Отмечается, что по состоянию на 1 января 2023 года численность работающих пенсионеров составляет 18,9% от общего числа пенсионеров, состоящих на учете в системе Соцфонда.
Из числа работающих пенсионеров в 2023 году пенсии по старости получают 6,743 млн человек, по инвалидности — 686 тыс. человек, социальные — 250 тыс. человек, по потере кормильца (на каждого нетрудоспособного члена семьи) — 37 тыс. человек, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф и члены их семей — 188 тыс. человек, федеральные государственные гражданские служащие — 8 тыс. человек.
Данные Росстату предоставил Соцфонд. В таблице не учтена статистическая информация по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.