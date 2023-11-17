Самая народная служба: в Уфе наградили участковых уполномоченных полиции

Перед началом церемонии Глава Башкортостана Радий Хабиров, врио министра внутренних дел по РБ генерал-майор полиции Артур Сайфуллин и другие почетные гости возложили цветы к памятнику Герою России, легендарному комдиву Минигали Шаймуратову.
Перед присутствующими выступил руководитель республики Радий Хабиров.
«Для каждого жителя республики именно вы — самые главные защитники в погонах, помощники в любой жизненной ситуации. Очень многое зависит от вас. Там, где участковый достойно несет службу, всегда порядок и покой, люди чувствуют себя в безопасности. Ежегодно вы выявляете сотни преступлений, тысячи административных правонарушений, пресекаете торговлю суррогатным алкоголем, работаете с социально-неблагополучными семьями, занимаетесь профилактикой бытовых преступлений. Личный состав службы участковых уполномоченных республики всегда отличали мужество, высокий профессионализм, чуткость и внимание к людям. Вы нередко рискуете жизнью, готовы прийти на помощь в любой непредвиденной ситуации. Как, например, участковый из города Салавата Руслан Сайфуллин или сибайский участковый Азамат Куланбаев, которые, не раздумывая, кинулись в огонь и спасли людей из пожара. Спасибо вам и вашим коллегам за мужество и верность служебному долгу. Особую благодарность хочу выразить ветеранам службы участковых уполномоченных. Именно вы помогаете сохранить лучшие традиции службы и передаете бесценный опыт молодым сотрудникам. В этот знаменательный день желаю здоровья и благополучия вам и вашим близким, успехов в нелегкой и ответственной службе. Мы вас очень ценим и гордимся вами», — сказал Глава РБ.
За образцовое выполнение служебных обязанностей, достигнутые успехи в оперативно-служебной деятельности Глава Башкортостана наградил медалью генерала Шаймуратова начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МВД по РБ полковника полиции Динара Мухаметдинова.
Из рук руководителя региона дипломы конкурса профмастерства и денежные сертификаты на суммы 50, 75 и 100 тысяч рублей за первые три места получили лучшие из лучших. В номинации «Лучший городской участковый уполномоченный полиции в РБ» первое место занял старший участковый отдела полиции № 8 УМВД России по Уфе майор полиции Шамиль Шагивалиев. В номинации «Лучший сельский участковый уполномоченный полиции в РБ» победу одержал старший участковый отдела МВД России по Белебеевскому району майор полиции Алексей Романов. «Лучшим городским инспектором по делам несовершеннолетних в РБ» стала старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 УМВД России по Уфе майор полиции Лиана Гайфуллина. «Лучшим сельским инспектором по делам несовершеннолетних в РБ» признана инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Туймазинскому району капитан полиции Ляйсан Сайфутдинова. В номинации «Лучший инспектор по осуществлению административного надзора в РБ» победила старший инспектор направления по осуществлению административного надзора отдела полиции № 2 УМВД России по Уфе майор полиции Олеся Чирко.
По результатам голосования на официальном сайте министерства внутренних дел по РБ дипломом в номинации «Лучший народный участковый уполномоченный полиции в Республике Башкортостан» и сертификатом на сумму 100 тысяч рублей Радий Хабиров наградил старшего участкового уполномоченного полиции отдела МВД России по Янаульскому району майора полиции Рафиля Миннегулова.
Слова поздравления участковым высказали в своих выступлениях приглашенные почетные гости, представители министерств и управлений региона, а также вручили ведомственные награды.
Врио министра внутренних дел по РБ генерал-майор полиции Артур Сайфуллин поблагодарил руководство республики за высокую оценку деятельности самой народной и востребованной службы в системе министерства внутренних дел.
«Убежден, что мы и впредь будем прикладывать максимум усилий для выполнения возложенных на нас задач. Уважаемые коллеги, еще раз поздравляю вас со 100-летним юбилеем службы, желаю всем крепкого здоровья, благополучия вашим семьям и успехов в работе», — сказал он.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей, проявленный профессионализм и достигнутые положительные результаты в служебной деятельности врио министра внутренних дел по РБ наградил нагрудным знаком МВД России «За отличную службу в МВД» I степени участкового отдела МВД России по Краснокамскому району майора полиции Артема Камитова, нагрудным знаком МВД России «За отличную службу в МВД» II степени старшего участкового отдела МВД России по Иглинскому району Урала Мухтарова.
Стоит отметить, что для большинства жителей республики именно участковые олицетворяют закон и порядок. Именно к ним обращаются они со своими проблемами. От эффективности деятельности участковых во многом зависит доверие граждан к власти.
Обладатель медали генерала Шаймуратова полковник полиции Динар Мухаметдинов с 27-летним стажем службы считает, что полученная награда — это высокая оценка руководства республики работы всех участковых уполномоченных Башкирии.
«Я начинал свой трудовой путь участковым уполномоченным в Советском районе и предан этой службе по сей день. Наш коллектив дружный, сплочённый. Есть у нас сотрудники, которые посвятили профессии 20 лет и более, — заявил Динар Мухаметдинов. — Что касается нового конкурса профмастерства, он мотивирует личный состав на более эффективную и результативную работу. Те награды, которые они получили — достойные высокие».
Старший участковый отдела МВД России по Абзелиловскому району Салават Яхин занял второе место в номинации «Лучший сельский участковый уполномоченный полиции в РБ» и получил сертификат номиналом в 75 тысяч рублей. Страж порядка рассказал, что работает в полиции 13 лет, он знает всех своих «подопечных» в лицо, так как родился и вырос с ними в одно селе.
«С детства мне нравились военные, военная форма, изначально было желание помогать людям. И вот, я уже много лет работаю в органах. В нашем сельском поселении проживает около 3000 человек. Всех я знаю, потому что родился и вырос в селе Янгельское. Обращаются ко мне в основном с бытовыми вопросами, обычно женщины в отношении сожителей, мужей по поводу их нетрезвого образа жизни. Работаю в любое время суток: когда поступает звонок, выезжаю», — поделился участковый.
Особое уважение вызывают женщины, которые наравне с мужчинами несут груз ответственности за безопасность граждан. Майор полиции Олеся Чирко поступила в подразделение в 2013 году. Ежегодно под ее пристальным вниманием контролируется поведение более 100 ранее судимых граждан, преступивших закон, осужденных за тяжкие преступления.
«Должа была стать бухгалтером, а стала сотрудником полиции. 12 лет проработала в дежурной части, в дальнейшем перешла в штабное подразделение, и потом мне повезло оказаться в службе участковых уполномоченных. У нас очень хороший дружный коллектив. Моя работа наверное приносит что-то хорошее, потому что приходят люди и благодарят за то, что я встретилась на их пути, оказала на них положительное влияние», — сказала Олеся Чирко.
Старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Кугарчинскому району майор полиции Гульфия Сафина заняла второе место в номинации «Лучший сельский инспектор по делам несовершеннолетних в РБ» и стала обладателем сертификата в 75 тысяч рублей. Она рассказала, что изначально трудилась педагогом в школе, но с детства мечтала работать полицейским, и мечта ее сбылась.
«В должности участкового я состою больше 10 лет, а в целом в органах внутренних дел — около 15 лет. Вся моя профессиональная деятельность связана с детьми. До полиции трудилась в школе педагогом, в МВД продолжила свой труд, но уже с несовершеннолетними нарушителями закона и с их родителями. Моя мечта стать полицейским со школы осуществилась. Служба нравится: когда работа любимая, она никогда не бывает сложной», — прокомментировала Гульфия Сафина.
Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, ежегодно участковыми раскрывается каждое четвертое преступление, рассматривается порядка 500 тысяч обращений и заявлений граждан, поступающих в органы внутренних дел, контролируется поведение около 90 тысяч граждан различных категорий, решаются вопросы профилактики бытовой и повторной преступности. Участковые всегда рядом с населением и первыми, если пришла беда, спешат на помощь людям в любых ситуациях, проявляя самоотверженность, рискуя своим здоровьем, а нередко — самой жизнью.
Служба участковых уполномоченных одна из самых многочисленных в Башкортостане. На начало 2023 года численность участковых составила 1208 сотрудников. За последние годы личный состав службы заметно обновился. Стаж деятельности участковых в службе менее 5 лет имеют 60% сотрудников, более 10 лет — 14%, свыше 20 лет — 1%.
В республике функционирует 571 участковый пункт полиции, которые, как правило, располагаются в жилом секторе, в городах на территории участков, закрепленных за участковым, в сельской местности в пределах зоны одного или нескольких сельских поселений. Средняя нагрузка по обслуживанию населения, проживающему на закрепленном административном участке в среднем на одного участкового составляет по 3846 человек, а в Уфе — 4560.
«Безусловно, служба участковых нуждается в дальнейшем развитии и совершенствовании. В условиях возрастающих нагрузок приоритетными направлениями являются оптимизация процессов исполнения участковыми служебных обязанностей, повышение уровня их профессионального мастерства, а также создание условий для эффективного выполнения служебных задач», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Уфе чествовали сотрудников органов внутренних дел России.
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