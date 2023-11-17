Температуру в системе теплоснабжения Москвы повысили из-за похолодания

Там уточнили, что в связи с падением за сутки температуры с нуля до минус четырех градусов, температура магистрального теплоносителя в тепловых сетях была увеличена с 85−87 до 95−97 градусов.
«Задания на изменение режимов выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Быстрое повышение температуры теплоносителя невозможно из-за естественной инерционности системы теплоснабжения», — объяснили в компании.
Кроме того, в МОЭК предупредили о необходимости учета процесса теплового расширения металлических стенок труб при нагреве, из-за чего резкое повышение температуры в домах не представляется возможным.
Ранее сообщалось, что в столице завершается сезон велопроката и аренды электросамокатов. Городские сервисы приостановили работу на фоне похолодания и гололедицы. При принятии дальнейших решений Дептранс будет ориентироваться на погоду — о закрытии сезона и его итогах будет объявлено позже.
Кроме того, минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала ноября. Незадолго до полуночи температура на базовой метеостанции Москвы, ВДНХ, опустилась ниже нуля. К утру столбики термометров показали −2,3 градуса.