10:41 (мск), источник: ТАСС
Россиянка заняла второе место на международном конкурсе красоты «Миссис Европа — 2023»
Юлия Шевченко завоевала титул «Первая вице-миссис Европа — 2023».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. 40-летняя жительница Анапы заняла второе место на международном конкурсе красоты «Миссис Европа — 2023» (Mrs Europe 2023), завоевав титул «Первая вице-миссис Европа — 2023». Об этом сообщили ТАСС организаторы конкурса с российской стороны.
«Жительница Анапы Юлия Шевченко завоевала второе место на международном конкурсе красоты “Миссис Европа — 2023” (Mrs Europe 2023), став “Первой вице-миссис Европа — 2023”. Финал конкурса прошел в Стамбуле», — говорится в сообщении.
В конкурсе приняли участие представительницы Австрии, Болгарии, Латвии, Нидерландов и других стран.
Юлии Шевченко 40 лет, она управляет несколькими отелями в Краснодарском крае, занимается дизайном интерьеров, состоит в партии «Единая Россия». Для нее участие в конкурсе красоты стало новым опытом. «Конечно, очень приятно, что я была удостоена возможности представить страну и на международном этапе и, несмотря на политическую ситуацию, занять второе место. Возможно, это не последний конкурс красоты в моей жизни, опыт крайне полезный», — привели в пресс-службе конкурса слова Юлии Шевченко.
Конкурс «Миссис Европа — 2023» проходит в Стамбуле с 14 по 19 ноября.