13:08 (мск), источник: МК.RU Красноярск
В Красноярске на неделе похолодает до −8 градусов днем
В Красноярске на предстоящей неделе ожидаются небольшие температурные качели.
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Об этом рассказали городские синоптики.
Погода в Красноярске скачет от плюса к минусу. По данным синоптиков Apple Weather, максимальная плюсовая температура составит +1 градус днем, в следующую субботу, а минимальная температура −15 градусов — ночью, в среду.
В понедельник температура составит −2 градуса днем, будет облачно, без осадков. Ожидается сильный ветер. Ночью будет −8 градусов.
Во вторник температура воздуха опустится до −8 градусов днем, а также −13 градусов ночью. Временами солнечно, без осадков.
В среду температура воздуха днем будет держаться на отметке −8 градусов, а ночью она опустится до −15. Ожидается переменная облачность.
В четверг синоптики обещают до −7 градусов днем, а также −12 градусов — ночью. Будет облачно, без осадков.
В пятницу столбик термометра опустится до −2 градусов днем. Будет солнечно, без осадков. Ночью упадет до −9.
На выходных немного потеплеет. В субботу днем термометр покажет +1 градус днем, будет облачно. Ночью погода опустится до −5. В воскресенье днем ожидается −2 градуса, будет переменная облачность.