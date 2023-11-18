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13:08 (мск), источник: МК.RU Красноярск

В Красноярске на неделе похолодает до −8 градусов днем

В Красноярске на предстоящей неделе ожидаются небольшие температурные качели.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +12° 0 м/с 94% 751 мм рт. ст. +14°
Источник: Billy Huynh/CC0

Об этом рассказали городские синоптики.

Погода в Красноярске скачет от плюса к минусу. По данным синоптиков Apple Weather, максимальная плюсовая температура составит +1 градус днем, в следующую субботу, а минимальная температура −15 градусов — ночью, в среду.

В понедельник температура составит −2 градуса днем, будет облачно, без осадков. Ожидается сильный ветер. Ночью будет −8 градусов.

Во вторник температура воздуха опустится до −8 градусов днем, а также −13 градусов ночью. Временами солнечно, без осадков.

В среду температура воздуха днем будет держаться на отметке −8 градусов, а ночью она опустится до −15. Ожидается переменная облачность.

В четверг синоптики обещают до −7 градусов днем, а также −12 градусов — ночью. Будет облачно, без осадков.

В пятницу столбик термометра опустится до −2 градусов днем. Будет солнечно, без осадков. Ночью упадет до −9.

На выходных немного потеплеет. В субботу днем термометр покажет +1 градус днем, будет облачно. Ночью погода опустится до −5. В воскресенье днем ожидается −2 градуса, будет переменная облачность.

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