13:24 (мск), источник: Комсомольская правда
Администрация Ростова выставила на торги старые люксовые автомобили
Власти Ростова с молотка продают старые люксовые иномарки.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Ростове администрация города выставила на аукцион три люксовых авто. Торги назначены на понедельник, 25 декабря. Об этом сообщается на сайте администрации Ростова-на-Дону.
Продавцом выступает департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону. С молотка пойдут три легковушки. Это серебристый Ford Mondeo 2008 года выпуска за 492 тысячи рублей, серебристый Audi A6 2005 года, цена за который стартует с 526 тысяч рублей, и белый Audi A8 с первоначальной стоимостью в 578 тысяч рублей.
На сайте администрации уточняется, что эти машины власти пытались продать с 2021 года, но торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.