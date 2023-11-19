10:18 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кузбассе прошёл разрушительный ураган
С последствиями разрушительной силы разбираются сегодня в Кемерово.
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В Кузбассе сильнейший ветер до 28 метров в секунду с дождём и снегом навредил домам, остановкам общественного транспорта, деревьям, автомобилям, линиям электропередач. В соцсетях жители региона делятся впечатлениями. Вот что пишут жители Новокузнецка.
«Новокузнецк сдувает! По городу летают остановки, деревья, и куски крыш! Будьте осторожны!».
«Жесть, в прямом смысле! В районе Рембыттехники летает кусок подземного перехода!».
«Ребята, Изумрудный город на Левом берегу рассыпается!».
Официальный канал пресс-службы администрации города Кемерово сообщает, что зафиксировано 27 сигналов об упавших ветках деревьев, повреждённых остановочных павильонах, кровлях и баннерах.
«Пострадавших нет», — отмечают в телеграм-канале.
Работают круглосуточные телефоны:
Кемеровская служба спасения — 77−05−05.
МБУ «Кемеровские автодороги» — 67−00−00.
по вопросам электроснабжения — 8−800−220−0−220.
В Главном управлении МЧС по Кемеровской области опубликован алгоритм действий при ЧС:
плотно закройте окна и балконы;
оказались на улице — найдите укрытие в помещении. Не находитесь поблизости с рекламными щитами и шаткими конструкциями, не укрывайся под деревьями;
паркуйте и машину подальше от деревьев, опор линий электропередач, рекламных щитов.
убедитесь, что во время непогоды дети, пожилые и маломобильные граждане находятся в безопасном месте.