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Палестино-израильский конфликт
10:18 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе прошёл разрушительный ураган

С последствиями разрушительной силы разбираются сегодня в Кемерово.

В Кузбассе сильнейший ветер до 28 метров в секунду с дождём и снегом навредил домам, остановкам общественного транспорта, деревьям, автомобилям, линиям электропередач. В соцсетях жители региона делятся впечатлениями. Вот что пишут жители Новокузнецка.

«Новокузнецк сдувает! По городу летают остановки, деревья, и куски крыш! Будьте осторожны!».

«Жесть, в прямом смысле! В районе Рембыттехники летает кусок подземного перехода!».

«Ребята, Изумрудный город на Левом берегу рассыпается!».

Официальный канал пресс-службы администрации города Кемерово сообщает, что зафиксировано 27 сигналов об упавших ветках деревьев, повреждённых остановочных павильонах, кровлях и баннерах.

«Пострадавших нет», — отмечают в телеграм-канале.

Работают круглосуточные телефоны:

Кемеровская служба спасения — 77−05−05.

МБУ «Кемеровские автодороги» — 67−00−00.

по вопросам электроснабжения — 8−800−220−0−220.

В Главном управлении МЧС по Кемеровской области опубликован алгоритм действий при ЧС:

плотно закройте окна и балконы;

оказались на улице — найдите укрытие в помещении. Не находитесь поблизости с рекламными щитами и шаткими конструкциями, не укрывайся под деревьями;

паркуйте и машину подальше от деревьев, опор линий электропередач, рекламных щитов.

убедитесь, что во время непогоды дети, пожилые и маломобильные граждане находятся в безопасном месте.

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