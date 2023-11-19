12:38 (мск), источник: АиФ Волгоград
Погода может испортить фанатам футбольный праздник в Волгограде
Температура днем не поднимется 20 ноября выше +4º, а к вечеру опустится еще ниже, мокрый снег может налипнуть на проводах.
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О погоде в начале предстоящей недели рассказали в Волгоградском ЦГМС. По данным синоптиков, футбольный праздник на «Волгоград Арене» могут испортить дождь, мокрый снег и шквалистые порывы ветра.
В Волгограде 20 ноября температура днем не поднимется выше +4º, а к вечеру опустится еще ниже. Мокрый снег может налипнуть на проводах и ветках деревьев, ожидаются гололед и изморозь. При этом ветер временами поднимется до 20 м/с — в таких условиях выйдут на поле российские и кубинские футболисты.
Во вторник разве что ветер утихнет, а температура опустится еще ниже — днем до 0…+2º, а в ночь на среду — до −6º. В ряде районов области будет еще холоднее — до −7º. В остальном природа принесет те же неприятные погодные явления — дождь и мокрый снег, местами снег будет сильным.
Полная программа событий 19 ноября на «Волгоград Арене» по ссылке.