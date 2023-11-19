13:06 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Новокузнечане, которых насмерть придавило деревом, ехали на похороны
Возбуждено уголовное дело по факту смерти двух человек в машине, на которую обрушилось дерево.
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Новокузнечане, которых насмерть придавило деревом в Заводском районе, ехали на похороны. Об этом сообщили очевидцы трагедии. По факту обрушения на машину дерева следоватетели возбудили уголовное дело.
«Люди, которые видели из окон это, сразу кинулись на помощь — у кого какие инструменты были. Толпа собралась за секунды. Я начала звонить в МЧС, но дозвонилась с третьего раза, видимо, у них много разных ситуаций в городе было. МЧС очень быстро тоже приехали. На всё у них ушла полтора часа времени», — рассказывает kuzbass.aif.ru очевидец ситуации Татьяна.
Смертельно травмированы оказались 58-летний мужчина и 60-летняя женщина. Помимо них в салоне автомобиля находились 71-летняя женщина и 72-летний мужчина. С телесными повреждениями их госпитализировали.