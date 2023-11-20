07:50 (мск), источник: Комсомольская правда
В Омске ушла из жизни основательница Свято-Серафимовского женского монастыря
На момент смерти игумении Варваре было 90 лет.
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В Омской области вечером в воскресенье, 19 ноября, после продолжительной болезни скончалась основательница Свято-Серафимовского женского монастыря игумения Варвара. Ей было 90 лет. Об этом сообщили в Омской епархии.
Игумения Варвара (в миру Вера Акимовна Герасимова) родилась 20 августа 1933 года в Баганском районе Новосибирской области. В 1975 году принял постриг с именем Варвара в честь великомученицы Варвары.
В том же году монахиня построила первую келью монастыря по по благословлению епископа Омского и Тюменского Максима. В 1993 году на территории монастыря появился первая часовня. Фундамент под будущий храм был заложен в 2000 году. Тогда же были построены сестринский корпус и домовая церковь с двумя приделами.
В апреле 2006 года Священный Синод РПЦ назначил Варвару (Герасимову) настоятельницей Свято-Серафимовского женского монастыря.
11 апреля 2006 года Священный Синод постановил назначить основательницу монастыря Варвару (Герасимову) настоятельницей Свято-Серафимовского женского монастыря. В 2012 году на пасху по указу Омского и Таврического митрополита Владимира монахиня была возведена в игуменское достоинство.
Отметим, сегодня, 20 ноября, гроб с телом монахини будет доставлен в Свято-Серафимовскую женскую обитель. Отпевание пройдет 22 ноября.