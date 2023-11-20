07:57 (мск), источник: Комсомольская правда
Жители Хабаровского края могут купить авиабилеты в Ташкент
Рейсы запустили впервые за 10 лет.
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В Хабаровске запустили рейсы в Ташкент впервые за 10 лет. В регионе открыли продажу билетов. Начало полетной программы запланировано на 4 декабря. По расписанию они будут выполняться один раз в неделю — по понедельникам.
Вылет из Хабаровска запланирован на 23:20, обратный рейс прибывает из Ташкента в 21:20. Время в пути составляет около семи часов.
— Пассажиров из Хабаровска до пункта назначения доставит Airbus A321 с компоновкой салона 16 кресел в бизнес-классе и 172 в экономическом классе. В полете пассажирам будут предложены прохладительные и горячие напитки, а также питание, — рассказали в международном аэропорту Хабаровска.
Ташкент — достаточно современный и комфортный город. В нем много музеев, театров, ресторанов и аквапарков. Гостям рекомендуют обязательно отправиться в Самарканд, Хиву или Бухару, а зимой заглянуть на горнолыжный курорт Amirsoy. Летом же точно понравится отдых в Зааминском горно-арчовом государственном заповеднике.
Стоимость билетов в одну сторону начинается от 30 987 рублей.