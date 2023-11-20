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09:20 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В Ростовской области ожидается гололед и сильный ветер

В донском регионе прогнозируется голод на дорогах, а также усиление ветра.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +5° 3 м/с 69% 764 мм рт. ст. +9°
Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

20 ноября порывы воздушных масс будут достигать 21 метр в секунду.

Согласно оперативному прогнозу МЧС, в этот день ожидается мокрый снег и налипание снега. В отдельных районах — туман и дождь.

Из-за сильного ветра возможны небольшие происшествия — падение шифера, массивных веток и обрывы ЛЭП.

Температура воздуха составит −3 ночью и до +5 днем.

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