09:20 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
В Ростовской области ожидается гололед и сильный ветер
В донском регионе прогнозируется голод на дорогах, а также усиление ветра.
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20 ноября порывы воздушных масс будут достигать 21 метр в секунду.
Согласно оперативному прогнозу МЧС, в этот день ожидается мокрый снег и налипание снега. В отдельных районах — туман и дождь.
Из-за сильного ветра возможны небольшие происшествия — падение шифера, массивных веток и обрывы ЛЭП.
Температура воздуха составит −3 ночью и до +5 днем.