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09:33 (мск), источник: МК.RU Волгоград

Мошенники в интернете все чаще обкрадывают волгоградцев, используя детей

В интернете участились попытки мошенников похитить сбережения у граждан, используя детей.

Неизвестные входят в доверие к несовершеннолетним и обманом завладевают информацией о банковских картах и электронных кошельках.

Аферисты предлагают детям быстрый заработок, покупку обновлений для онлайн-игр, сообщают о выигрыше, после чего требуют ввести данные карты своей или родительской. Также взламывают аккаунты друзей и близких, после чего отправляют обращения с просьбой перевести деньги.

Управление МВД по Волгоградской области предупреждает: нельзя переходить по неизвестным ссылкам. Нельзя раскрывать личную информацию, пароли или банковские уведомления.
Если у ребенка есть собственная карта, не стоит на нее переводить большие суммы. Также рекомендуется подключить смс- или push-оповещения.

Полиция призывает жителей Волгоградской области быть внимательными, заботиться о собственной безопасности и сохранности финансовых средств.

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