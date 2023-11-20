09:33 (мск), источник: МК.RU Волгоград
Мошенники в интернете все чаще обкрадывают волгоградцев, используя детей
В интернете участились попытки мошенников похитить сбережения у граждан, используя детей.
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Неизвестные входят в доверие к несовершеннолетним и обманом завладевают информацией о банковских картах и электронных кошельках.
Аферисты предлагают детям быстрый заработок, покупку обновлений для онлайн-игр, сообщают о выигрыше, после чего требуют ввести данные карты своей или родительской. Также взламывают аккаунты друзей и близких, после чего отправляют обращения с просьбой перевести деньги.
Управление МВД по Волгоградской области предупреждает: нельзя переходить по неизвестным ссылкам. Нельзя раскрывать личную информацию, пароли или банковские уведомления.
Если у ребенка есть собственная карта, не стоит на нее переводить большие суммы. Также рекомендуется подключить смс- или push-оповещения.
Полиция призывает жителей Волгоградской области быть внимательными, заботиться о собственной безопасности и сохранности финансовых средств.