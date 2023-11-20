08:55 (мск), источник: AmurMedia.ru
А за окном то дождь, то снег: Хабаровский край вновь накроют осадки
23 ноября в южных и в части центральных районов ожидается мокрый снег, на дорогах снежный накат.
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По информации Дальневосточного УГМС, 23 ноября в южных районах (город Хабаровск, Бикинский, Вяземский, им. Лазо районы) и в части центральных районов (Советско-Гаванский, Ванинский) края ожидается мокрый снег и снег, местами сильный, на дорогах снежный накат, гололедные явления, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краюна основе анализа данных предупреждает о возможном возникновении аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, связанных с отключением источников энергоснабжения в результате перехлёста и обрыва проводов, отложения осадков на ЛЭП. Также повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, нарушений в работе всех видов транспорта, приостановка движения на паромной переправе «Ванино-Холмск». Вероятны происшествия, обусловленные неконтролируемым выходом населения на водные объекты.
Главам муниципальных образований направлены рекомендации о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию на происшествия.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям о необходимости соблюдения правил безопасности при ухудшении погоды.