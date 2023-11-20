09:39 (мск), источник: АиФ Волгоград
Трассы на севере Волгограда завалило снегом, водители делятся видео
Снегопад только усиливается, местами он переходит на дождь, возможно образование ледяной корки, на летней резине точно выезжать не стоит.
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Водители предупреждают друг друга в мессенджерах и соцсетях — в Волгоградской области в понедельник, 20 ноября, лучше воздержаться от поездок. На трассах, в том числе, московской, творится бог знает что.
Местные власти говорят об опасностях на городских дорогах. В частности, предупредил об этом мэр Новоаннинска Сергей Егоров.
Снегопад только усиливается, местами он переходит на дождь, возможно образование ледяной корки. На летней резине точно выезжать не стоит — не нужно играть в рулетку! Обильный снегопад, сопровождаемый порывистым ветром, сохранится минимум до полудня. Будьте осторожны на дорогах!
Водители, делясь кадрами непогоды, полушутя, полусерьезно замечают: «Зачем прилетели эти белые мухи! Так было хорошо — кузнечики, бабочки, муравьи…».
В региональном МЧС заранее предупредили: по сообщению Волгоградского ЦГМС, 20 ноября на территории области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, и ночью, и днем, местами сильные. На дорогах — гололед, на проводах — налипший снег, порывы восточного ветра — до 20 м/с, а минимальная температура составит −7º.
В Волгограде погода может помешать 20 ноября встрече сборных по футболу России и Кубы.