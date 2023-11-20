Умерла писательница и правозащитница Нина Картели

О смерти в социальных сетях сообщила дочь писательницы, Нина Эфрос.
Нина Катерли родилась в 1934 году в Ленинграде в семье журналистов. Позже она работала химиком-технологом в НИИ, была членом ПЕН-клуба Санкт-Петербурга (ассоциация поэтов, прозаиков и эссеистов) и правозащитного центра исследований политических репрессий в СССР «Мемориал» (признан Минюстом иностранным агентом и ликвидирован по решению Мосгорсуда). В течение жизни Нина Катерли написала 15 книг, которые были напечатаны в том числе за рубежом.
В мае 2023 года в квартире в Петроградском районе, где жила писательница, провели обыски. Дочь Катерли, правозащитница Елена Эфрос связала это с возбуждением уголовного дела в отношении своей дочери — Евгении Беркович. Ее обвиняют в оправдании терроризма (наказание — до семи лет лишение свободы) после показа спектакля «Финист Ясный Сокол», где рассказывается о российских женщинах, которых завербовали радикальные исламисты для поездки в Сирию. Госпожа Беркович вину не признает.