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11:40 (мск), источник: Время

Сильный снегопад накроет Нижний Новгород сегодня вечером

Он будет идти всю ночь.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +2° 0 м/с 75% 761 мм рт. ст. +9°
Источник: Время

Сильный снег ожидается в Нижнем Новгороде и Нижегородской области вечером 20 ноября, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Такие погодные условия сохранятся ночью и утром 21 ноября.

Повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с заторами на автотрассах, нарушениями в работе дорожных, коммунальных служб и увеличением количества ДТП.

Также возможно обрушение элементов зданий и конструкций из-за повышенной снеговой нагрузки.

Во время загрузки произошла ошибка.
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