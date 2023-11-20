11:40 (мск), источник: Время
Сильный снегопад накроет Нижний Новгород сегодня вечером
Он будет идти всю ночь.
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Сильный снег ожидается в Нижнем Новгороде и Нижегородской области вечером 20 ноября, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
Такие погодные условия сохранятся ночью и утром 21 ноября.
Повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с заторами на автотрассах, нарушениями в работе дорожных, коммунальных служб и увеличением количества ДТП.
Также возможно обрушение элементов зданий и конструкций из-за повышенной снеговой нагрузки.