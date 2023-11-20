14:22 (мск), источник: СуперОмск
В Омской области резко выросло количество больных коронавирусом
По итогам 46-й недели (13.11.-19.11.2023) на территории Омской области зарегистрировано 673 случая заболеваний COVID-19.
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Показатель заболеваемости составил 34,9 на 100 тыс. населения, что на 67,4% выше, чем на предыдущей неделе, и почти в 3 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.
В г. Омске зарегистрировано 549 случаев заболеваний COVID-19, что составляет 81,6% от всех случаев заболеваний.
Болеют преимущественно взрослые, старше 18 лет, на долю которых приходится 87% от всех случаев заболеваний.
Рост объясним сезонностью. В осенне-зимний период регистрируется подъем заболеваний гриппом, ОРВИ и COVID-19.