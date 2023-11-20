Главное
Главные новости к вечеру 20 ноября
18:29 (мск), источник: Клопс.ru

Петрушка может быть опасна: от каких продуктов лучше отказаться, чтобы продлить жизнь

Пожилым людям стоит избегать пищи, богатой витамином К.

Чтобы продлить свою жизнь и улучшить общее самочувствие, стоит исключить из рациона очень соленые и сладкие блюда, а также богатую трансжирами пищу. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Эксперта цитирует «Говорит Москва».

Очень соленая еда нередко вызывает гипертонический криз. Это тяжёлое состояние, возникающее из-за чрезмерного повышения артериального давления. Людям, особенно пожилым, стоит избегать пищи, богатой витамином К.

«А дело всё в том, что этот витамин способен увеличить свертываемость нашей крови, что может быть опасно для людей в преклонном возрасте. А активная свёртываемость — это источник тяжёлых сосудистых катастроф в виде закупорок артериальных и венозных сосудов с самыми неблагоприятными последствиями — от инфаркта миокарда до инсульта», — пояснила диетолог.

Много витамина К содержится в зелени, особенно в петрушке. Желающим прожить дольше также лучше избегать продуктов с большим количеством сахара.

В Роспотребнадзоре назвали самые полезные фрукты и овощи ноября.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Лицо в крови, нога простреляна»: очевидец — о перестрелке на площади Василевского
«Укрепляет иммунитет, повышает тонус»: диетолог рассказал о пользе грейпфрута
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровье