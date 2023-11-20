18:29 (мск), источник: Клопс.ru
Петрушка может быть опасна: от каких продуктов лучше отказаться, чтобы продлить жизнь
Пожилым людям стоит избегать пищи, богатой витамином К.
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Чтобы продлить свою жизнь и улучшить общее самочувствие, стоит исключить из рациона очень соленые и сладкие блюда, а также богатую трансжирами пищу. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Эксперта цитирует «Говорит Москва».
Очень соленая еда нередко вызывает гипертонический криз. Это тяжёлое состояние, возникающее из-за чрезмерного повышения артериального давления. Людям, особенно пожилым, стоит избегать пищи, богатой витамином К.
«А дело всё в том, что этот витамин способен увеличить свертываемость нашей крови, что может быть опасно для людей в преклонном возрасте. А активная свёртываемость — это источник тяжёлых сосудистых катастроф в виде закупорок артериальных и венозных сосудов с самыми неблагоприятными последствиями — от инфаркта миокарда до инсульта», — пояснила диетолог.
Много витамина К содержится в зелени, особенно в петрушке. Желающим прожить дольше также лучше избегать продуктов с большим количеством сахара.
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