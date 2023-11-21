09:59 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Воронежские дороги сковали утренние 9-балльные пробки
Ситуацию осложняют гололед и ряд ДТП.
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Утром вторника, 21 ноября, пробки на дорогах Воронежа достигли девяти баллов, сообщает сервис «Яндекс. Карты». Ситуацию осложняют гололед и несколько дорожно-транспортных происшествий.
Движение автомобилей затруднено на Московском проспекте, улицах Шишкова, Ленина, 9 Января, Ворошилова, 45-й Стрелковой Дивизии и других.
Кроме того, заторы образовались на Остужевском кольце, бульваре Победы, Матросова и Антонова-Овсеенко.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что утром понедельника, 20 ноября, в областном центре были нарушены интервалы движения общественного транспорта. Одной из причиной стали десятибалльные пробки, в которые также попали автобусы.