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11:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинской области начинаются метели, ДПС перевели на усиленный режим работы

Автомобилистов в Челябинской области предупредили об опасном ухудшении погоды.

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Источник: соцсети

В Челябинской области сотрудники ДПС перешли на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды. Автомобилистов предупреждают о гололедице и метелях 21 ноября. Как сообщают водители, в районе Уреньги метели уже начались.

— Напоминаем, что водителям следует внимательнее отнестись к выбору скоростного режима, ориентируясь не только на разрешенные значения, но и на реальные дорожные условия: трафик, видимость, осадки, состояние дорожного покрытия, — обратились к южноуральцам в региональном управлении Госавтоинспекции.

По прогнозу метеорологов, в горных районах Челябинской области гололедица будет только усиливаться в ближайшие сутки. 22 ноября снег пойдет в большинстве районов Южного Урала.

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