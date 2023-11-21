11:46 (мск), источник: Комсомольская правда
В Челябинской области начинаются метели, ДПС перевели на усиленный режим работы
Автомобилистов в Челябинской области предупредили об опасном ухудшении погоды.
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В Челябинской области сотрудники ДПС перешли на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды. Автомобилистов предупреждают о гололедице и метелях 21 ноября. Как сообщают водители, в районе Уреньги метели уже начались.
— Напоминаем, что водителям следует внимательнее отнестись к выбору скоростного режима, ориентируясь не только на разрешенные значения, но и на реальные дорожные условия: трафик, видимость, осадки, состояние дорожного покрытия, — обратились к южноуральцам в региональном управлении Госавтоинспекции.
По прогнозу метеорологов, в горных районах Челябинской области гололедица будет только усиливаться в ближайшие сутки. 22 ноября снег пойдет в большинстве районов Южного Урала.