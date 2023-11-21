11:43 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
В Иркутской области нашли без вести пропавшего пенсионера
Мужчина не смог попасть в дачный дом и пошел в гости к соседям.
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84-летнего пенсионера, без вести пропавшего в Иркутской области, нашли живым и здоровым. Мужчина поехал к себе на дачу и не смог попасть в дом. Затем он отправился в гости к соседям по участку, которые в последующем сообщили в полицию. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Напомним, что накануне к полицейским обратилась местная жительница.