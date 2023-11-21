15:22 (мск), источник: Комсомольская правда
Метели, гололед и сильный ветер: МЧС предупредило об ухудшении погоды в Челябинской области
В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за непогоды.
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В Челябинской области ожидается ухудшение погоды. В региональном управлении МЧС просят южноуральцев соблюдать меры безопасности при планировании поездок.
— По данным челябинского Гидрометцентра, ночью и днем 21 ноября на территории Челябинской области ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, гололед, метели. Порывы ветра дойдут до 18 м/с, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью 22 ноября составит 1,-6°C, при прояснении столбик термометра опустится до −11°C. Днем станет теплее: 0, −5°C, на юге региона до +3°C.