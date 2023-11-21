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Спецоперация на Украине
16:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Из-за снегопада в Пермском крае 21 ноября 2023 объявлено штормовое предупреждение

Водителям и пешеходам дали рекомендации во время снегопада и метели в Пермском крае 21 ноября 2023.

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21 и 22 ноября в Пермском крае ожидается очень сильный снегопад и гололед.

В связи с опасными погодными условиями в Перми и Пермском крае объявили штормовое предупреждение. По данным Пермского ЦГМС, 21 и 22 ноября 2023 года на территории Прикамья ожидается сильный, местами очень сильный снег и гололед. В отдельных районах прогнозируется низовая метель, на дорогах снежный накат и снежные заносы. Порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, уже к вечеру 21 ноября на территории Прикамья может выпасть 11−14 миллиметров, что означает прирост снежного покрова более чем на 10 сантиметров.

Из-за снегопада на дорогах Пермского края сложная обстановка

На дорогах сложная обстановка — снежные заносы, снежный накат и ухудшение видимости во время снегопада. В Министерстве территориальной безопасности и МЧС предупреждают о возможных обрывах линий электропередач, авариях на системах ЖКХ, заторах и увеличении количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах в Пермском крае.

Водителям и пешеходам дали рекомендации во время снегопада и метели

В ведомствах рекомендуют жителям Прикамья быть более аккуратными и осторожными во время непогоды. В целях безопасности необходимо следовать следующим рекомендациям:

1. Избегать нахождение рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и не парковать машины рядом с ними;

2. При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности;

3. Водителям следует соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений. Движение необходимо осуществлять с учетом дорожного покрытия;

4. Пешеходам советуют одеваться по погоде, соблюдать осторожность при передвижении пешком и при переходе проезжей части.

О прохождении прогнозируемых опасных метеорологических явлений и соблюдении требований безопасности сообщите родным и знакомым. Телефон вызова служб экстренного реагирования: «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный.

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