16:44 (мск), источник: АиФ Кубань
Краснодар обошел Ростов-на-Дону в рейтинге по уровню качества жизни
Краснодар оказался на 14-м месте в списке.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Краснодар обошел Ростов-на-Дону в рейтинге по уровню качества жизни. Об этом говорится в исследовании, проведенном Финансовым университетом при правительстве РФ.
Кубанская столица оказалась на 14-м месте в списке. А Ростов — на 23-м.
Городами с самым высоким качеством жизни аналитики назвали по предварительным итогам 2023 года — Москву, Грозный, Санкт-Петербург. При составлении рейтинга учитывались уровень зарплат, доступность жилья, качество медицинского обслуживания и образования, состояние экологии и другие показатели. Исследование было составлено на основании опроса россиян.
Напомним, также в топ городов по уровню качества жизни вошел Сочи. Город-курорт на шестом месте. Жители Сочи дали высокую оценку качеству медобслуживания в городе, отметили хорошую экологию. Помимо этого, респонденты остались удовлетворены работой ЖКХ.