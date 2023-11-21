17:59 (мск), источник: АиФ Крым
Севастополь по качеству жизни вошёл в топ-5 российских городов
Город-герой уступил Тюмени, Санкт-Петербургу, Грозному и Москве.
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Севастополь вошёл в пятёрку лучших городов России по качеству жизни. Такие выводы сделали на основе результатов опросов, проведенных в рамках проекта Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ.
Город-герой вышел в лидеры благодаря экологии и дорогам. Но при этом жители Севастополя не смогли оценить высоко своё материальное благополучие, доступность жилья, медицину, образование, культуру, региональную экономику или условия ведения бизнеса.
Неожиданностью стало то, что севастопольцы довольны работой ЖКХ по поддержанию жилого фонда и благоустройству города.
Всего же в 2023 году Севастополь набрал 73,7 условных балла. Симферополь с 68,5 балла находится на 33-м месте. Столице Республики Крым предстоит поработать над уровнем жизни, доступностью культуры и образования, улучшить медицину с экологией и что-то сделать с параметрами «конфликтность общественных отношений» и «тревожность населения».
Напомним, жителей городов России просили оценить уровень своего материального благополучия, доступность недвижимости и медицины, экологию и культуру, а также качество дорог, правоохранителей