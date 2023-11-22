08:53 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Главные новости за 22 ноября
Главные новости Беларуси в период с 21 по 23 ноября 2023 года.
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ВЧЕРА
Лукашенко в преддверии саммита ОДКБ обсудил с силовиками вопросы военно-политического характера.
Лукашенко принял с докладом главу Администрации Президента.
Головченко: в России активно поддерживают реализацию проектов с Беларусью по производству транспорта.
Головченко: белорусский электротранспорт может быть внедрен в курортных зонах Краснодарского края.
Андрейченко: Беларусь нацелена на расширение торговли с Казахстаном на взаимовыгодных условиях.
ЦИК открыт для работы со всеми участниками избирательной кампании.
«У каждой отрасли есть резервы». Как в Беларуси будут отбирать стратегические проекты.
В Минздраве рассказали, на сколько снизятся цены на стоматологические услуги.
Белоруска Элеонора Качаловская стала первой вице-мисс на международном конкурсе красоты.
«Служба в милиции — не романтика, а осознанный выбор». Курсантка института МВД о своей детской мечте.
Миллионер-аутсайдер и ястреб «нового поколения». Кто может возглавить США в 2024 году?
СЕГОДНЯ
XXIX Минский международный кинофестиваль «Лістапад» пройдет по 24 ноября в Беларуси. В рамках кинофестиваля состоятся также Дни российского кино. География показов под брендом Russian Film Festival охватит 7 городов Беларуси — Минск, Гомель, Витебск, Брест, Могилев, Гродно и Молодечно.
Выставка по итогам конкурса «Национальная премия в области изобразительного искусства» будет работать до 26 ноября в Национальном центре современных искусств Беларуси.
Выставка «Книжные сокровища Кутеинского монастыря» будет работать до 30 ноября в музее книги Национальной библиотеки Беларуси.
Выставка «Мир прекрасный» белорусской художницы по керамике Валентины Иваньковой будет работать до 17 декабря в Художественной галерее Михаила Савицкого.
ЗАВТРА
130 лет назад родился Шукевич-Третьяков Родион Константинович, государственный и партийный деятель Беларуси, журналист. В 1919—1921 годах в Красной Армии: боец, политработник, редактор газеты «Красноармейская правда». С 1922 года в Главном управлении политико-просветительской работы, председатель Главного управления по делам литературы и искусства Наркомпросвещения БССР, секретарь Минского уездного комитета КП (б)Б. С 1924 года редактор газеты «Беларуская вёска». В 1931—1936 годах сотрудник Института философии, заведующий массовым сектором Белорусской академии наук. В 1938 году арестован, в 1940 году приговорен к 5 годам исправительно-трудовых лагерей. Умер в 1942 году. Реабилитирован в 1956 году.
125 лет назад родился Малиновский Родион Яковлевич, советский военачальник, Маршал Советского Союза (1944), дважды Герой Советского Союза (1945, 1958). Участник 1-й мировой войны, войны в Испании (1936−1939), в Великую Отечественную воевал на Донском, Воронежском, Сталинградском, Южном, Юго-Западном, 3-м и 2-м Украинских фронтах. После войны командующий войсками Дальнего Востока, командующий войсками Дальневосточного военного округа. В 1957—1967 годах был министром обороны СССР. Умер в 1967 году.
115 лет назад родился Носов Николай Николаевич, российский писатель. Автор книг для детей «Приключения Толи Клюквина», цикла юмористических рассказов «Фантазеры», повестей «Веселая семейка», «Дневник Коли Синицына», «Витя Малеев в школе и дома», трилогии «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка на Луне» и др. Умер в 1976 году.